Цены на российскую нефть упали

Средняя стоимость нефти Urals в августе упала до 57,55 доллара за баррель

По итогам августа средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемого для налогообложения, составила 57,55 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России.

По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель опустился на 18,1 процента, а по сравнению с предыдущим периодом — на четыре процента.

Фактические цены отличаются от той, что используется для сбора налогов, поскольку в последней учитывается стоимость нефти ESPO, которая поставляется из портов Дальнего Востока и традиционно продается с премией к Urals. Такая практика введена с начала 2025 года и позволяет увеличить сборы с компаний.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в августе в среднесуточном выражении опустились до минимума с января 2023 года, когда начал действовать потолок цен на нефть. По итогам всего месяца они составили 505 миллиардов рублей, что на 10,2 миллиарда больше, чем в июне, однако если принять во внимание большее число дней, то результат в прошлом месяце окажется хуже.

Нынешняя стоимость Urals укладывается в потолок цен, который ввели страны G7 и их союзники, однако с 3 сентября Евросоюз и ряд других стран континента снизили его почти на четверть. Теперь компаниям из этих стран запрещено участвовать в транспортировке российской нефти и предоставлении сопутствующих услуг, если стоимость партии выше 47,6 доллара за баррель.