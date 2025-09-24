«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?

Bloomberg: Венгрия попала в шаткое положение между Россией и США

Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан попали в «шаткое положение» между Россией и США, так как президент Дональд Трамп требует от Будапешта прекратить весь импорт российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Последние события подчеркивают шаткое положение Венгрии, которая пытается сохранить тесные связи Орбана как с Трампом, так и с президентом России Владимиром Путиным. Европейский союз с трудом преодолевает сопротивление Венгрии и Словакии более строгим санкциям Bloomberg агентство

Давление Трампа на дружественную России Венгрию, а также Словакию уже вызвало поддержку у ряда европейских политиков. В частности, глава МИД Германии Йохан Вадефуль поддержал действия Вашингтона.

«Если господин [Виктор] Орбан чувствует давление со стороны Дональда Трампа, чтобы тот наконец начал использовать другие источники энергии, то это позитивное развитие событий с точки зрения Европы», — указал глава внешнеполитического ведомства.

23 сентября Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Американский лидер сообщил, что поддерживает дружеские отношения с Орбаном, не исключив, что тот может перестать покупать нефть у России.

Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что, если бы я это сделал, он мог бы остановиться, и я думаю, что я это сделаю Дональд Трамп президент США

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Венгрия решительно отвергла претензии Трампа

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что восточноевропейская республика поддерживает мирные усилия Трампа, но не откажется от российских энергоресурсов.

В частности, глава МИД сослался на географическое положение Венгрии, не оставляющее ей альтернатив, кроме как сотрудничество с Россией.

Мы — страна, не имеющая выхода к морю. Было бы здорово, если бы у нас он был и мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье. Но это не так Петер Сийярто глава МИД Венгрии

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что 24 сентября проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, где стороны обсудят конфликт на Украине. Разговор также может включать в себя и вопрос будущего нефтепровода «Дружба», по которому идет нефть в Венгрию.

Фото: Darko Vojinovic / AP

США начали угрожать Венгрии из-за России

Параллельно с заявлениями Трампа власти США начали запугивать Венгрию и Словакию за покупки российской нефти.

16 сентября сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил Будапешту и Братиславе последствиями за покупку российской нефти.

«Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и жду, что они скоро примут меры», — указал политик.

В случае неисполнения этого требования «последствия будут неизбежны», добавил американский сенатор. Однако он не раскрыл их конкретного содержания.

При этом Bloomberg указывает, что угрозы Венгрии могут оказаться бесполезными, так как у этой страны нет альтернативных маршрутов для импорта нефти.

Единственным для Венгрии вариантом является развитие альтернативного трубопровода через Хорватию, однако его тарифы слишком высоки и пропускной способности недостаточно для нормальных поставок. На это также указывает и Словакия

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Европа недовольна заявлениями Трампа о российской нефти

Как сообщает журнал Politico со ссылкой на источники, ряд европейских чиновников выразили свое недовольство речью президента США Дональда Трампа, с которой он выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он говорит неправду (...) Трамп говорил так, будто Европа ничего не сделала, хотя она ввела жесткие санкции против России, снизила свою зависимость от российских энергоносителей и потратила миллиарды на поддержку Украины европейский чиновник на правах анонимности в разговоре с журналом Politico

Несколько официальных лиц охарактеризовали выступление американского лидера как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное». Кроме того, неназванный советник президента Франции Эммануэля Макрона указал, что европейские лидеры не относятся всерьез к словам Трампа о российской нефти и конфликте на Украине, так как он часто склонен менять свое мнение.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп резко высказывается о России и Украине, так как и дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее.

Однако исследователь подчеркнул, что стратегия Трампа полна изъянов, что выражается в его идее оборвать импорт российской нефти.