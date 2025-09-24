Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Петер Сийярто и Сергей Лавров

Петер Сийярто и Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«В среду я встречусь с коллегой Лавровым, конечно, мы будем говорить о ходе войны», — сказал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что возможность достижения мира на Украине зависит от того, смогут ли договориться Россия и США. Он подчеркнул, что Венгрия максимально заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку она сталкивается с его трагическими последствиями на ежедневной основе.

«Если Россия и США смогут достичь согласия и поддерживать цивилизованные отношения, шансы на мир на Украине, надеюсь, станут реалистичными», — сказал глава венгерского МИД.

