12:16, 24 сентября 2025Мир

Европейские чиновники пожаловались на Трампа

Politico: Европейские чиновники пожаловались на речь Трампа в ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Ряд европейских чиновников выразили свое недовольство речью президента США Дональда Трампа, с которой он выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Он говорит неправду (...) Трамп говорил так, будто Европа ничего не сделала, хотя она ввела жесткие санкции против России, снизила свою зависимость от российских энергоносителей и потратила миллиарды на поддержку Украины», — пожаловался неназванный европейский чиновник.

Отмечается, что несколько иностранных официальных лиц охарактеризовали выступление американского лидера как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное».

Ранее Трамп назвал позором то, что Европа ведет борьбу с Россией и одновременно закупает ее энергоносители. Он также призвал европейские страны присоединиться к пошлинам США в отношении Москвы.

