В Венгрии отреагировали на заявление Трампа об отказе от нефти из России

Сийярто: Венгрия не способна изменить свое географическое положение

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сияйрто прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном отказе страны от закупок российской нефти. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирные усилия Трампа, но не может изменить свое географическое положение.

Ранее глава США допустил отказ Будапешта от российского топлива. Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, но у него «есть ощущение», что тот мог бы согласиться прекратить закупки российской нефти.