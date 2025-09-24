Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 24 сентября 2025Мир

В Венгрии отреагировали на заявление Трампа об отказе от нефти из России

Сийярто: Венгрия не способна изменить свое географическое положение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сияйрто прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном отказе страны от закупок российской нефти. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирные усилия Трампа, но не может изменить свое географическое положение.

Ранее глава США допустил отказ Будапешта от российского топлива. Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, но у него «есть ощущение», что тот мог бы согласиться прекратить закупки российской нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    SHAMAN раскрыл проблему на «Интервидении»

    Зеленский предложил «усилить лыжи Украины»

    Эмили Ратаковски снялась в обнажающем грудь наряде

    Рубио высказался о терпении Трампа

    Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

    В Венгрии отреагировали на заявление Трампа об отказе от нефти из России

    Рубио высказался о возможности Трампа ужесточить санкции против России

    Трампа уличили в снятии с себя ответственности за конфликт на Украине

    В США допустили продажу Украине наступательного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости