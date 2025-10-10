Экономика
16:32, 10 октября 2025Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с начала июня

Цена нефти Brent на бирже ICЕ опустилась ниже $64 за баррель впервые со 2 июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В ходе торгов в пятницу, 10 октября, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 64 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 16:20 по московскому времени котировки сырья опустились до уровня в 63,32 доллара за баррель. К тому моменту стоимость декабрьского фьючерса снизилась на 1,92 доллара, или на 2,93 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Столь низких значений на лондонской бирже не фиксировалось со 2 июня 2025 года. Эксперты связывают подобную динамику в том числе с опасениями участников рынка по поводу избытка глобального предложения. Ранее стало известно о договоренностях восьми стран ОПЕК+ нарастить суточную добычу сырья с ноября на 137 тысяч баррелей в дополнение к 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года.

В результате этого соглашения на глобальный энергетический рынок могут попасть дополнительные объемы сырья. Мировой спрос при таком раскладе будет не поспевать за предложением. Производственную активность в ряде стран продолжают сдерживать импортные пошлины США, утвержденные главой Белого дома Дональдом Трампом. Резкое ужесточение таможенной политики Соединенных Штатов уже привело к затяжному падению производственной активности в Китае. В этой стране показатель падает шестой месяц кряду. На этом фоне темпы роста одной из крупнейших экономик мира ощутимо замедлились. Спрос на нефть со стороны главного азиатского потребителя в сложившихся условиях может пойти на спад, сходятся во мнении эксперты.

