Пошлины Трампа начали бить по азиатским гигантам

Объемы промышленного производства в Китае и Японии упали на фоне пошлин США

Производственная активность в Китае и Японии, экономики которых являются крупнейшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), падает несколько месяцев кряду на фоне импортных пошлин США. Об этом сообщает Bloomberg.

Местные компании в значительной степени зависят от американского рынка сбыта. Повышение же импортных пошлин США стало все больше отпугивать производителей от поставок в этом направлении. В наибольшей степени резкое ужесточение таможенной политики Соединенных Штатов прочувствовали на себе китайские промышленники.

Производственная активность в КНР падает шестой месяц подряд, что является самым продолжительным спадом с 2019 года. Эффект пошлин Трампа негативно сказался на темпах экономического роста азиатской страны, который в последнее время ощутимо замедлился. Еще одним пострадавшим стала Япония, столкнувшаяся с 25-процентными тарифами США. Объем промпроизводства в этой стране падает второй месяц кряду. «Становится все более очевидным, что компании стараются не слишком полагаться на экспорт в США», — резюмировал аналитик Исследовательского института Мэйдзи Ясуды Такафуми Фудзита.

В целом за первые семь месяцев 2025 года на долю Китая и Японии пришлось порядка 14 процентов всего американского импорта. К июлю поставки из КНР в США сократились почти на 19 процентов год к году, а экспорт из Японии остался почти без изменений, продемонстрировав процентный прирост. Если опасения экспортеров из последней страны продолжат усиливаться, двусторонняя торговля с Соединенными Штатами может заметно просесть, отметил Фудзита.

Для мировой экономики, предупреждают аналитики Международного валютного фонда (МВФ), самым серьезным ударом станет полномасштабная торговая война между США и Китаем. В этом случае, ожидают эксперты, глобальный ВВП может сократиться на 7 процентов. На пике противостояния импортные пошлины США против КНР достигали 145 процентов, а аналогичные китайские тарифы — 125 процентов. Летом страны взяли паузу в этом вопросе ради достижения компромиссной сделки. Если сторонам не удастся договориться до 10 ноября, США оставляют за собой право незамедлительно возобновить повышенные ставки в отношении товаров из КНР, предупредил Трамп. Пока что взаимные тарифы составляют 55 и 10 процентов соответственно.