Экономика
09:37, 17 октября 2025Экономика

Путин спрогнозировал снижение добычи нефти в России

Путин: В 2025 году добыча нефти в России сократится на процент
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам 2025 года добыча нефти в России сократится на один процент в сравнении с показателем за 2024-й. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит газета «Ведомости».

За отчетный период добыча нефти в стране, уточнил глава государства, упадет до отметки в 510 миллионов тонн. Подобную динамику Путин связал с обязательствами России в рамках сырьевой сделки ОПЕК+. «Это добровольное снижение», — резюмировал он в ходе выступления в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.

Несмотря на ожидаемое снижение добычи, добавил Путин, Россия остается одним из ведущих производителей нефти. На долю страны, уточнил он, в настоящее время приходится порядка десятой части глобальной добычи. Этот показатель остается стабильным, несмотря на использование против страны механизмов недобросовестной конкуренции, заключил он.

Добыча нефти в России падает не первый год. По итогам 2024-го, по данным Министерства энергетики (Минэнерго), показатель сократился на 3 процента и опустился до отметки в 516,1 миллиона тонн. Таким образом, если прогноз Путина сбудется, в 2025-м добыча снизится на 6,1 миллиона тонн. Эксперты ожидают постепенного увеличения добычи в стране в следующем году. По итогам 2026-го, согласно оценке советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, показатель может достичь коридора 520-530 миллионов тонн. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что у России есть возможность и дальше наращивать добычу в рамках сырьевой сделки ОПЕК+.

