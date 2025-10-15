Экономика
10:12, 15 октября 2025Экономика

Новак объяснил медленный рост нефтедобычи в России

Новак: Россия может и дальше наращивать добычу в рамках ОПЕК+
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак нашел объяснение небыстрому росту добычи нефти в России. Его процитировало ТАСС.

По словам чиновника, у России есть возможность и дальше увеличивать добычу этого углеводорода в рамках ОПЕК+. Однако, как заметил Новак, хотя Россия уже наращивает добычу, это (как и ее сокращение) инерционный процесс.

В начале октября сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки в дополнение к 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых объявляли в апреле 2023 года. Согласно достигнутой договоренности, Россия планирует увеличить среднесуточную добычу нефти на 41 тысячу баррелей, достигнув отметки в 9,532 миллиона баррелей.

До этого появился прогноз о том, что из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и портовую инфраструктуру российские нефтяные компании могут оказаться вынуждены сократить добычу.

