Стало известно об угрозе сокращения добычи нефти в России

Reuters: Из-за успешных атак беспилотников Россия может сократить добычу нефти

Успешные атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и портовую инфраструктуру могут заставить российские нефтяные компании сократить добычу. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Такая угроза связана с ударами по балтийским портам в Усть-Луге и Приморске, которые пока не могут вывести отгрузку на привычные мощности. Это обстоятельство ограничивает возможность отправки на экспорт высвободившихся от экстренного сокращения нефтепереработки партий сырья.

По данным собеседников агентства, «Транснефть» уже отменила прием заявок от компаний на хранение нефти в своей системе. В результате определенные объемы добытой нефти некуда отправлять.

По оценкам JP Morgan, способность России поддерживать стабильный экспорт оказалась под угрозой. В Goldman Sachs считают, что атаки вывели из строя российские нефтеперерабатывающие мощности, в совокупности обеспечивающие переработку 300 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее в текущих условиях они оценивают потенциальное сокращение добычи как незначительное, также указывая на сохраняющееся желание азиатских покупателей поддерживать импорт.

В минувшие выходные удары затронули НПЗ в Уфе и Ленинградской области, о масштабах и деталях повреждений официально не сообщается.