15:13, 12 сентября 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованной десятками дронов ВСУ Ленинградской области

В сети появились кадры из атакованной дронами ВСУ Ленинградской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились новые кадры из Ленинградской области, которая попала под удар десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах показан момент уничтожения летательного аппарата силами противовоздушной обороны (ПВО), взрыв и световая вспышка. От громких звуков у автомобилей начинает работать сигнализация.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября, над регионом сбили 28 беспилотников. Обломки одного из дронов упали на жилой дом, пострадала женщина. В результате атаки также загорелась насосная станция и начался пожар на судне в порту Приморска.

Ленобласть атаковали тяжелыми беспилотниками «Лютый» — они были запущены из Ровенской и Черниговской областей. Дроны начинили семью килограммами взрывчатки, они двигались группами по семь штук.

