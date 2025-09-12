Опубликованы кадры из атакованной десятками дронов ВСУ Ленинградской области

В сети появились кадры из атакованной дронами ВСУ Ленинградской области

В сети появились новые кадры из Ленинградской области, которая попала под удар десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах показан момент уничтожения летательного аппарата силами противовоздушной обороны (ПВО), взрыв и световая вспышка. От громких звуков у автомобилей начинает работать сигнализация.

ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября, над регионом сбили 28 беспилотников. Обломки одного из дронов упали на жилой дом, пострадала женщина. В результате атаки также загорелась насосная станция и начался пожар на судне в порту Приморска.

Ленобласть атаковали тяжелыми беспилотниками «Лютый» — они были запущены из Ровенской и Черниговской областей. Дроны начинили семью килограммами взрывчатки, они двигались группами по семь штук.