Насосная станция загорелась в российском регионе после массированной атаки ВСУ

В Приморске Ленинградской области из-за атаки ВСУ загорелась насосная станция
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Приморске Ленинградской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась насосная станция. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших», — сообщил губернатор. Он подчеркнул, что все службы сработали оперативно.

В Приморске, помимо этого, из-за атаки ВСУ пожар охватил судно в порту. Возгорание уже ликвидировали, угрозы разлива нефти и затопления судна нет.

ВСУ массированно атаковали дронами Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября. По данным Минобороны, над регионом удалось перехватить 28 летательных аппаратов.

