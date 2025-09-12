Россия
07:27, 12 сентября 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше 220 беспилотников ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили 221 беспилотник ВСУ над 13 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ночь на пятницу, 12 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 220 беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в течение ночи. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 221 летательный аппарат над 13 регионами России. Больше всего дронов — 85 — сбили над Брянской областью.

Еще 42 летательных аппарата перехватили над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской, 18 — над Калужской, 14 — над Новгородской, по 9 – над Орловской областью и Московским регионом, 7 — над Белгородской областью. Еще по 3 дрона сбили над Ростовской и Тверской областями, по 1 — над Псковской, Тульской и Курской областями.

Минувшей ночью, 11 сентября, силы ПВО сбили 17 летательных аппаратов. Под удар попала Белгородская, Брянская и Курская области, а также Липецкая и Тамбовская области.

