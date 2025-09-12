Появились подробности удара почти трех десятков дронов ВСУ по Ленобласти

Губернатор Ленобласти Дрозденко: Женщина пострадала при падении БПЛА на дом

В Ленинградской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), обломки беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«По уточненным данным в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине», — сообщил Дрозденко.

По его словам, состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести, ее доставили в районную больницу. Других данных о ситуации он не привел.

Ранее в сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ в Ленинградской области. На них виден момент поражения летательного аппарата, за которым раздается взрыв.

ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября, над регионом сбили 28 беспилотников. В результате атаки загорелась насосная станция и начался пожар на судне в порту Приморска. Никто, предварительно, не пострадал. Регион, предварительно, атаковали тяжелыми беспилотниками «Лютый».