Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 12 сентября 2025Россия

Появились подробности удара почти трех десятков дронов ВСУ по Ленобласти

Губернатор Ленобласти Дрозденко: Женщина пострадала при падении БПЛА на дом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Ленинградской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), обломки беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«По уточненным данным в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района, медицинская помощь потребовалась женщине», — сообщил Дрозденко.

По его словам, состояние женщины врачи оценивают как средней степени тяжести, ее доставили в районную больницу. Других данных о ситуации он не привел.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Ранее в сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ в Ленинградской области. На них виден момент поражения летательного аппарата, за которым раздается взрыв.

ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября, над регионом сбили 28 беспилотников. В результате атаки загорелась насосная станция и начался пожар на судне в порту Приморска. Никто, предварительно, не пострадал. Регион, предварительно, атаковали тяжелыми беспилотниками «Лютый».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

    Банк России оценил напряженность на рынке труда

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Ефремов высказался о своем сходстве с Николаем II

    ЦБ оценил динамику цен в России

    Грузия обвинила СБУ в провозе взрывчатки на территорию страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости