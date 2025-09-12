Момент уничтожения беспилотника над Ленинградской областью попал на видео

В сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ над Ленобластью

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ленинградской областью. Их публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как снаряд сил противовоздушной обороны поражает объект в небе, после чего раздается взрыв.

ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября. Тогда над регионом сбили 28 беспилотников, в результате атаки загорелась насосная станция и начался пожар на судне в порту Приморска. Никто, предварительно, не пострадал.

Помимо Ленинградской области, ночью 12 сентября под удар попали 12 регионов. Всего над Россией за ночь сбили рекордное число летательных аппаратов — 221.