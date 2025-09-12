Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 12 сентября 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника над Ленинградской областью попал на видео

В сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ над Ленобластью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ленинградской областью. Их публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как снаряд сил противовоздушной обороны поражает объект в небе, после чего раздается взрыв.

ВСУ массированно атаковали Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября. Тогда над регионом сбили 28 беспилотников, в результате атаки загорелась насосная станция и начался пожар на судне в порту Приморска. Никто, предварительно, не пострадал.

Помимо Ленинградской области, ночью 12 сентября под удар попали 12 регионов. Всего над Россией за ночь сбили рекордное число летательных аппаратов — 221.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Московским водителям назвали подходящее время для смены летней резины

    В российском регионе начнут штрафовать депутатов

    Глава МИД Польши не согласился с мнением Трампа об инциденте с БПЛА

    Российская теннисистка проиграла 123-й ракетке мира и отказалась от рукопожатия

    Еще одна страна захотела закрыть границу с Белоруссией

    Момент уничтожения беспилотника над Ленинградской областью попал на видео

    В российском поселке обнаружили сибирскую язву

    Xiaomi высмеяла дизайн iPhone 17 Pro

    Власти российского региона объяснили закупку водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости