Раскрыты подробности об атаковавших Ленобласть тяжелых дронах и местах их запуска

Атака на Ленобласть велась беспилотниками типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленобласть в ночь на 12 сентября тяжелыми беспилотниками типа «Лютый». Подробности об этом появились у Shot в Telegram.

По информации издания, атака велась из Ровенской и Черниговской областей. Дроны-камикадзе, начиненные семью килограммами, двигались группами по семь штук.

Канал добавил, что в петербургском аэропорту Пулково все еще действует ограничение на полеты. Задержано более 90 рейсов, еще около 40 отменены.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 12 сентября над регионами России 221 беспилотника ВСУ. 28 из них сбиты над территорией Ленинградской области. Больше всего летательных аппаратов — 85 — поражены под Брянском. Кроме того, под удар попали Смоленская, Калужская, Новгородская, Орловская, Белгородская, Ростовская, Тверская, Псковская, Тульская и Курская области, а также Московский регион.