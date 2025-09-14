Россия
05:29, 14 сентября 2025Россия

В российском регионе из-за падения обломков беспилотника загорелся нефтезавод

Дрозденко: Возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на заводе КИНЕФ

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на нефтезаводе КИНЕФ. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко.

«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», — отметил он. Всего в районе Киришей было сбито три дрона.

Киришинефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области.

Ранее стало известно об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленобластью, сообщалось об одном сбитом аппарате в ночь на 14 сентября.

