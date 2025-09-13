Россия
17:07, 13 сентября 2025

Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

После атаки беспилотника в промышленной зоне в Уфе загорелся НПЗ «Новойл»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС РФ / РИА Новости

На уфимском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. По данным главка МЧС по Республике Башкортостан, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, сообщает Ura.ru.

Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столб дыма.

До этого в целях безопасности в аэропорту Уфы был введен план «Ковер», приостановлен прием и вылет самолетов. Также жители республики сообщили о перебоях в работе мобильной связи и интернета.

Ранее власти Нижегородской области объяснили отсутствие бензина на некоторых заправках «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов» в связи со «сложной производственно-экономической ситуацией на нефтеперерабатывающих предприятиях».

В целом на перебои с топливом жалуются автовладельцы более чем десяти регионов России. Независимые автозаправочные станции утверждают, что некоторые НПЗ не отгружают бензин марок АИ-92 и АИ-95 уже несколько недель. Одной из главных причин эксперты называют необходимость срочных ремонтов на пострадавших от атак беспилотников предприятиях.

