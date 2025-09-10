Экономика
15:10, 10 сентября 2025

В российском регионе объяснили нехватку бензина

В Нижегородской области нехватку бензина объяснили сложной ситуацией на НПЗ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Перебои с поставками топлива на заправки Нижегородской области связаны с «корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов». Об этом в комментариях в социальных сетях рассказали представители регионального министерства энергетики и ЖКХ, сообщает портал «Нижний Новгород онлайн».

Причину нехватки бензина чиновники связали со «сложной производственно-экономической ситуацией на нефтеперерабатывающих предприятиях». В то же время в министерстве уверяют, что имеющихся запасов топлива на нефтебазах достаточно для удовлетворения спроса.

Ранее участники рынка рассказали, что перебои с бензином зафиксированы уже более чем в десяти регионах России. Независимые автозаправочные станции (АЗС) утверждают, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не отгружают бензин марок Аи-92 и Аи-95 уже несколько недель.

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев подтвердил, что первое время проблема нехватки топлива носила локальный характер и в основном касалась удаленных регионов страны, но теперь с дефицитом сталкиваются все больше субъектов федерации.

В рамках торгов на Петербургской бирже стоимость обоих марок бензина в последние дни снижается. В среду, 10 сентября, цена Аи-92 опустилась до 71 573 рублей за тонну, а Аи-95 — до 78 960 рублей. Между тем биржевая стоимость дизельного топлива, напротив, поднималась до максимальных с апреля прошлого года 63 550 рублей за тонну.

