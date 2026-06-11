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14:45, 11 июня 2026Экономика

Москвичам посоветовали быть осторожнее из-за одного явления

МЧС: В Москве ожидается дождь с грозой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ближайший час с сохранением до 21 часа четверга, 11 июня, местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. Об этом в Telegram-канале предупредили в Главном управлении МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Прогнозируются риски повреждения разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводом. Сообщается, что погодные условия неблагоприятны для высотных строительно-монтажных работ.

Москвичам рекомендовали значительно снизить скорость движения транспорта во время неблагоприятных погодных условий. Также следует увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Автомобиль следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее стало известно, что, несмотря на ожидающуюся грозу, погода в Москве в четверг, 11 июня, может побить очередной тепловой рекорд. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 29-31 градуса в столице и плюс 26-31 градуса по области.

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