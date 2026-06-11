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14:49, 11 июня 2026Экономика

Папоротниковый сад закрыли из-за испражнения

В Новой Зеландии закрыли папоротниковый сад из-за испражнявшихся в нем людей
Александра Качан (Редактор)

Фото: russellstreet / Wikimedia

Власти города Мастертон в Новой Зеландии оказались вынуждены временно закрыть папоротниковый сад в парке королевы Елизаветы из-за испражнявшихся в нем людей. Об этом пишет 1News.

Случаи испражнения происходили редко, но неоднократно. В городском совете назвали такое поведение неприемлемым и неуважительным, а также незаконным. Власти подчеркнули, что в двух минутах ходьбы от сада располагается общественный туалет.

Папоротниковый сад был построен в 1924 году. Он является одной из самых примечательных зеленых зон региона. В администрации заявили, что проведут уборку территории и откроют сад для посетителей в ближайшее время.

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