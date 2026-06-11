Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 11 июня 2026Экономика

В российском городе не осталось работающих заправок

Городской округ Кедровый в Томской области остался без АЗС из-за финансовых проблем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Единственная АЗС в городском округе Кедровый в Томской области вынуждена была закрыться из-за финансовых проблем ее владельца. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала глава муниципального образования Нелли Соловьева.

Она объяснила, что потенциальные поставщики топлива требуют предоплаты за него, а у местного предпринимателя нет на это средств. Сейчас вопрос по источнику топлива решен, но продолжаются переговоры по денежной стороне.

«Финансовая помощь предпринимателю, осуществляющему продажу ГСМ на коммерческой основе, не предусмотрена законодательно за счет средств местного бюджета», — признала мэр города.

Определенный запас бензина есть у социальных и оперативных служб, однако муниципальные перевозки между населенными пунктами сокращены. Кроме того, отменен коммерческий рейс на дачные участки. Кедровый находится в 430 километрах от Томска. До ближайшей работающей АЗС его жителям ехать около 70 километров.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев призвал не стоять в очередях за бензином в четверг, 11 июня. Он объяснил, что топливо не привезли, и продавать его не будут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Влиятельный чиновник арестован в Москве. При обыске у него нашли мефедрон, а сам он мог быть под кокаином

    Ким Чен Ын поздравил Путина

    Главный холостяк и любимец москвичей отпраздновал день рождения

    Популярная спортивная одежда вышла из моды по одной причине

    Москвичка согласилась позировать фотографу на улице и стала жертвой сталкинга

    Кипр прекратит прием заявлений через визовые центры в России

    Появились подробности о зарезавшем россиянина и его сына-школьника иностранце

    В МИД РФ прокомментировали встречу с послами Британии, Франции и ФРГ стихами Пушкина

    Европе предрекли отсутствие мира без России

    Галустян и команда намусорили в горах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok