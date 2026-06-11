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14:49, 11 июня 2026Экономика

ИИ поставил под вопрос существование некоторых профессий

Anthropic: ИИ поставил под вопрос профессии программистов и операторов
Кирилл Луцюк

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Исследование, проведенное компанией Anthropic, выявило 10 профессий, чье существование оказалось под вопросом из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ). О результатах этого исследования сообщило Forbes.

Речь идет о так называемом показателе уязвимости. Чем выше его значение, тем сильнее влияние, которое ИИ оказывает на сегмент рынка труда.

На первом месте оказались программисты с уровнем уязвимости в 75 процентов. Они чаще прочих используют ИИ, который получает задачи, пишет коды, вносит правки, проверяет итоги. От человека все чаще требуется лишь наблюдать и ждать конечного результата.

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Второе место у специалистов по обслуживанию клиентов. В их случае наблюдаемая уязвимость составила 70 процентов. ИИ автоматизирует ответы на типовые вопросы, обрабатывает возвраты и обеспечивает первичную поддержку.

У операторов ввода данных уровень уязвимости достиг 67 процентов. Оказалось, что языковые модели лучше справляются с переносом информации в цифровые системы с бумажных носителей. Аналогичный показатель уязвимости зафиксирован у медицинских регистраторов. Практика показала, что запись пациентов, проверка страховых полисов, заполнение электронных форм и карт подчиняются четким правилам и легко алгоритмизируются.

На пятом месте расположились маркетологи и аналитики рынка (уязвимость 65 процентов), а на шестом — менеджеры по продажам (63 процента). Финансовые аналитики заняли седьмое место (57 процентов).

Восьмое и девятое места поделили между собой тестировщики (52 процента) и специалисты по информационной безопасности (49 процентов).

Последнее, 10-е место, заняли специалисты технической поддержки. Для них уровень наблюдаемой уязвимости составил 47 процентов.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, влияние технологий искусственного интеллекта на российский рынок труда является ограниченным, ожидать резкого роста уровня безработицы в долгосрочной перспективе не стоит.

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