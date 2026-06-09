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11:22, 9 июня 2026Экономика

Влияние ИИ на российский рынок труда оценили

Глава Минтруда Котяков: ИИ может помочь в выполнении 7,5 % трудовых задач
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на российский рынок труда является ограниченным, ожидать резкого роста уровня безработицы в долгосрочной перспективе не стоит. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит газета «Ведомости».

С учетом специфики внутреннего рынка труда, пояснил министр, ИИ может помочь в выполнении 7,5 процента профессиональных задач. Это усредненная оценка, отметил Котяков.

Многое зависит от особенностей отдельно взятой специальности, добавил глава ведомства. У некоторых работников замещение функций может оказаться минимальным, у других — порядка 20 процентов, у третьих — 80 процентов. Влияние технологий отчетливо прослеживается в секторе торговли. С развитием цифровизации процессов в прошлое, например, ушли палатки. Влияние ИИ будет ощущаться и в других сферах, констатировал Котяков.

Ранее о постепенном изменении структуры занятости в России на фоне развития технологий ИИ заявил глава ВЦИОМ Константин Абрамов. При этом подобные процессы, подчеркнул он, не вытесняют людей с рынка труда. Потребность в квалифицированных специалистах остается высокой. Речь идет в том числе об инженерах и технических рабочих, заключил руководитель фонда.

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