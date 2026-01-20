Реклама

Экономика
12:39, 20 января 2026Экономика

Китай попрощается с дешевой нефтью из Венесуэлы

Bloomberg: Китай вскоре получит последние партии дешевой нефти из Венесуэлы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

В ближайшие недели в Китай прибудут последние танкеры с партиями нефти из Венесуэлы, закупленными еще при президенте Николасе Мадуро. Об этом со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и Vortexa пишет Bloomberg.

Суда Tamia и Loyalty успели отплыть из республики до начала американской блокады и сейчас проходят мимо мыса Доброй Надежды. На них находится 3,8 миллиона баррелей нефти.

Прибытие танкеров к берегам Китая ожидается в феврале. Как отмечает издание, их разгрузка будет означать завершение эпохи дешевой венесуэльской нефти для Китая. После ареста Мадуро силами США экспорт нефти из республики осуществляется под контролем Вашингтона, и теперь он будет обходиться значительно дороже.

На этой неделе нефтетрейдер Vitol, имеющий лицензию Минфина США на торговлю сырьем из Венесуэлы, предложил китайским покупателям партию нефти марки Merey со скидкой пять долларов за баррель к нефти Brent. До этого дисконт мог доходить до 15 долларов.

Для нефтепереработчиков из КНР венесуэльская нефть была самым дешевым вариантом на рынке, так как Каракасу из-за санкций сложно было найти других покупателей. Теперь им придется либо платить больше за нее же, либо использовать более дорогую нефть из Ирана или Канады.

Ранее стало известно, что в новых условиях индийские компании рассматривают возможность заменить российскую нефть на сырье из Венесуэлы как менее рискованное с точки зрения санкций.

