Китаю предложили венесуэльскую нефть со скидкой

Bloomberg: Vitol предложила Китаю венесуэльскую нефть со скидкой в $5 за баррель

Получатель первой партии венесуэльской нефти Vitol предложил приобрести у него сырье Китаю. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам трейдеров, покупателям из КНР предложили скидку в пять долларов за баррель относительно эталонного сорта североморской нефти Brent. Таким образом Vitol хочет проверить интерес азиатских стран к сверхтяжелой и «кислой» нефти с высоким содержанием серы из Южной Америки. Первые грузы венесуэльского сырья марки Merey будут доставлены во второй половине апреля.

Как отмечают в Bloomberg, нефть Merey из Венесуэлы долгое время была одной из самых дешевых в мире, а Азия, в частности Китай, была ее основным потребителем. До вмешательства США в дела страны и свержения президента Николаса Мадуро цена на Merey была ниже на 15 долларов за баррель по сравнению с Brent.

15 января Соединенные Штаты продали первую партию нефти из Венесуэлы за 500 миллионов долларов. По данным Semafor, средства хранятся на нескольких банковских счетах под контролем американской администрации. Покупателем стала трейдинговая компания Vitol, чей старший трейдер Джон Эддисон пожертвовал политическим комитетам, поддерживающим Дональда Трампа, около шести миллионов долларов.