02:17, 15 января 2026Экономика

США продали первую партию венесуэльской нефти

США выручили 500 миллионов долларов за продажу первой партии венесуэльской нефти
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты продали первую партию нефти из Венесуэлы на общую сумму в 500 миллионов долларов. Как сообщает Semafor со ссылкой на источники, основной счет для хранения этих средств базируется в Катаре.

По данным издания, средства хранятся на нескольких банковских счетах. Все они находятся под контролем американской администрации. В Катаре находится основной счет. По словам источника портала, Вашингтон выбрал для этих целей Катар, так как он является нейтральной площадкой — там отсутствует риск изъятия средств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличный и долгий телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

