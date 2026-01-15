Реклама

00:16, 15 января 2026

Трамп похвалил и.о. президента Венесуэлы

Трамп заявил, что провел отличный разговор с и.о. президента Венесуэлы Родригес
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличный и долгий телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом он рассказал в Белом доме журналистам.

«У нас лишь сегодня состоялся отличный разговор. Она замечательный человек. Мы с ней очень хорошо работаем. С ней взаимодействует [госсекретарь] Марко Рубио. Мы обсудили много вопросов», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот якобы из «Википедии», в котором указано, что с января 2026 года он исполняет обязанности президента Венесуэлы.

