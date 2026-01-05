Трамп намекнул на разгром Кубы

Трамп выразил уверенность, что Куба падет

Президент США Дональд Трамп понадеялся на то, что Куба готова пасть. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, трансляция беседы размещена на YouTube-канале Белого дома.

«Куба готова пасть. Она выглядит так, что готова пасть», — отметил Трамп в своей речи.

Между тем, глава американской администрации выразил сомнения по поводу необходимости действий против кубинской республики. Политик считает, что она «просто падет».

Ранее Дональд Трамп публично заявил о том, что Америка хочет помочь Кубе после военной операции в Венесуэле. «Куба — то, о чем нам еще нужно поговорить, потому что это страна, которая терпит крах. Мы хотим помочь людям, которые живут на Кубе», — добавил он.

5 января стало известно об объявлении Кубой траура в связи с гибелью десятков сограждан при защите президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио, являющийся кубинцем по происхождению, в свою очередь пригрозил стране большими неприятностями.