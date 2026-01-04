Реклама

Рубио пригрозил Кубе большими неприятностями

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Eliana Aponte / AP

Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил «большими неприятностями» властям Кубы. Его слова передает ТАСС.

«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. (...) Полагаю, что у них большие неприятности», — заявил Рубио в ответ на вопрос журналистов о том, может ли стать Куба следующей целью атаки после Венесуэлы.

По его словам, власти США не являются фанатом нынешнего кубинского правительства, но отказался раскрывать возможные шаги Вашингтона в отношении Гаваны.

Ранее Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация.

