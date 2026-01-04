Рубио пригрозил Кубе большими неприятностями

Рубио пригрозил «большими неприятностями» властям Кубы

Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил «большими неприятностями» властям Кубы. Его слова передает ТАСС.

«Правительство Кубы представляет собой огромную проблему. (...) Полагаю, что у них большие неприятности», — заявил Рубио в ответ на вопрос журналистов о том, может ли стать Куба следующей целью атаки после Венесуэлы.

По его словам, власти США не являются фанатом нынешнего кубинского правительства, но отказался раскрывать возможные шаги Вашингтона в отношении Гаваны.

Ранее Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация.