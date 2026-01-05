Реклама

05:16, 5 января 2026

Куба объявила траур в связи с гибелью десятков сограждан при защите Мадуро

Куба объявила 2-х дневный траур в связи с гибелью 32 сограждан при защите Мадуро
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес объявил двухдневный траур в связи с гибелью 32 сограждан, которые стояли на защите венесуэльского лидера Николаса Мадуро от похищения Соединенными Штатами Америки (США). Передает издание Cubadebate.

Национальный траур будет действовать с 06:00 утра 5 января и до 00:00 6 января по местному времени. Кубинский лидер отметил, что все публичные представления и мероприятия будут приостановлены.

«Министры Революционных вооруженных сил, внутренних дел и иностранных дел несут ответственность за выполнение положений настоящего документа», — добавил Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Президент Кубы в своем Telegram-канале также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.

«Обнимая их родственников и друзей в этот скорбный час, я вновь выражаю свою глубокую любовь, восхищение и гордость за них и их героическое поведение», — написал Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Как подчеркнул президент, Вашингтон нанес успешный удар по Венесуэле.

А американский госсекретарь Марко Рубио в свою очередь пригрозил Кубе большими неприятностями.

