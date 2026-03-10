Реклама

Трамп пригрозил одной стране «недружественным переворотом»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе. Его выступление транслировал YouTube-канал Белого дома.

Он отметил, что переговоры с латиноамериканской страной уже ведутся. Ими руководит госсекретарь США Марко Рубио. «Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват», — допустил Трамп [цитата по РИА Новости].

Ранее Дональд Трамп в своей речи обратился к Кубе, пообещав ей «новую великую жизнь». Он обратил внимание, что у страны нет «ни денег, ни нефти». По мнению американского лидера, у Гаваны «плохая философия и плохой режим».

