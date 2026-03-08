Трамп дал обещание Кубе

Трамп: Кубу ждет новая великая жизнь

Президент США Дональд Трамп в своей речи обратился к Кубе, пообещав ей «новую великую жизнь». Об этом рассказали журналисты The Guardian по итогам саммита «Щит Америки» во Флориде.

На встрече собрались 12 лидеров стран Латинской Америки. В ее рамках Трамп напомнил о зависимости островного государства от венесуэльской нефти и дал свой прогноз о скором будущем. По словам лидера Соединенных Штатов, его администрация с нетерпением ждет больших перемен, которые грядут в Кубе.

«Куба переживает последние мгновения своей прежней жизни, но ее ждет новая великая жизнь», — заявил глава Белого дома, уточнив, что у страны нет «ни денег, ни нефти». По мнению Трампа, у Гаваны «плохая философия и плохой режим».

Ранее министр войны США Пит Хегсет сказал, что слишком долго взгляд Америки был направлен не на свою границу. Таким образом глава Пентагона дал прямой сигнал о том, что Вашингтон в ближайшее время переключит внимание на происходящее «в своем полушарии».