Министр войны США сделал жесткое заявление для возможных противников

Хегсет: Слишком долго взгляд Америки был направлен не на свою границу

Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет намекнул, что Вашингтон в скором времени собирается переключить свое внимание на происходящее «в своем полушарии». Об этом сообщает газета The Guardian.

«Слишком долго взгляд нашей страны был направлен только на границы в отдаленных местах, а не на нашу собственную границу», — заявил Хегсет. С такой речью глава Пентагона выступил в рамках встречи лидеров латиноамериканских стран в гольф-клубе президента США Дональда Трампа. Саммит собрали для обсуждения региональных интересов и создания «коалиции по борьбе с картелями».

На него пригласили лидеров Аргентины, Боливии, Чили, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Гайаны, Гондураса, Панамы, Парагвая, а также Тринидада и Тобаго.

7 марта стало известно, что американский лидер Дональд Трамп хочет разместить военных на территории Ирана. При этом, по данным источников, он допускает сотрудничество США и нового иранского правительства в вопросе добычи нефти по аналогии с Венесуэлой.