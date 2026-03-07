Реклама

03:01, 7 марта 2026

Стало известно о желании Трампа разместить военных на территории Ирана

NBC: Трамп хочет разместить военных на территории Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении военных на территории Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц и другие источники.

Уточняется, что в частных комментариях американский лидер не говорил о крупномасштабном наземном вторжении в Исламскую Республику, а скорее о возможности размещения небольшого контингента американских войск с целью их использования в конкретных стратегических целей.

Кроме того, утверждается, что Трамп допустил сотрудничество США и нового иранского правительства в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что США и Израиль понесут огромные потери, если решат начать наземную операцию в Иране. Он также предупредил, что военная операция против Ирана скажется на экономике США, приведя к росту цен на нефть.

