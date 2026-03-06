Реклама

США и Израилю предрекли большие потери в случае отправки сухопутных войск в Иран

Бекки: Отправка сухопутных войск в Иран обернется для США большими потерями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США и Израиль вряд ли отправят свои сухопутные войска в Иран, так как это может обернуться для них огромными потерями. На это указал профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в соцсети X.

«Иран огромен и насчитывает около 93 миллионов жителей. Это [отправка в республику сухопутных войск] стоило бы Вашингтону и Тель-Авиву тысяч жизней», — считает эксперт.

Он также напомнил об уязвимом положении американского лидера Дональда Трампа. По его словам, военная операция против Ирана скажется на экономике США, приведя к росту цен на нефть.

Ранее Трамп заявил, что США примут дополнительные меры для остановки роста цен на нефть на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

