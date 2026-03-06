Реклама

07:20, 6 марта 2026Экономика

Трамп пообещал принять меры против подорожания нефти

Трамп: США примут меры для остановки роста цен на нефть
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

США примут дополнительные меры для остановки роста цен на нефть на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует ТАСС,.

На мероприятии в Белом доме глава государства пообещал приложить усилия, чтобы не допустить дальнейшего подорожания сырья

«Нефть, кажется, в целом стабилизировалась. Грядут дальнейшие меры с целью снижения давления на нефть», — пообещал он.

Цены на нефть, газ и продукты нефтепереработки резко выросли на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пообещали атаковать танкеры, связанные с Вашингтоном. После этого крупнейшие мировые страховые компании отказались страховать от военных рисков суда, заходящие в Персидский залив.

В свою очередь Трамп заявил, что ВМС США «при необходимости» начнут сопровождать идущие через пролив танкеры «как можно скорее». Он также приказал Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) начать страховать «по очень разумной цене» всю морскую торговлю, проходящую через Персидский залив.

