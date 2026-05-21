В России потребовали федеральную поддержку одной категории граждан

Депутат Госдумы Панеш: Ветераны труда заслуживают единой федеральной поддержки

В России пора установить единые федеральные правила поддержки ветеранов труда, чтобы восстановить социальную справедливость, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат отметил, что на сегодня человек, имеющий звание «Ветеран труда», получает поддержку не от государства в целом, а от того региона, в котором ему посчастливилось или не посчастливилось жить. Это значит, по его словам, что в одном субъекте федерации ему положена ежемесячная выплата и компенсация ЖКХ, в другом — только льготный проезд в автобусе, а в третьем — вообще ничего. Парламентарий подчеркнул, что это несправедливо.

«Пора установить единые федеральные правила поддержки ветеранов труда. Действующая система регулируется законом "О ветеранах", но порядок присвоения звания и меры социальной поддержки отданы на откуп регионам. В результате реальная помощь ветерану труда зависит от места его жительства и местного бюджета, который часто не справляется. Эта региональная чехарда унижает людей, которые всю жизнь работали на благо страны», — сказал Панеш.

Депутат указал, что надо ввести не только ежемесячную выплату, но и обязательную ежегодную компенсацию расходов на лекарства для ветеранов труда в размере не менее 5 тысяч рублей. Также, по его мнению, нужно установить федеральную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов для всех ветеранов труда, а не по усмотрению регионов.

Необходимо ввести для ветеранов труда, имеющих стаж более 40 лет, единовременную выплату ко Дню пожилого человека в размере 10 тысяч рублей Каплан Панеш депутат Госдумы

Он также предложил инициативу предусмотреть для ветеранов труда право на бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в два года — как это было в советское время и как это положено сегодня некоторым другим категориям льготников.

