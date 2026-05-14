Три сценария обернутся потерей пенсии для россиян

Коваленко: Ситуации с документами и регистрацией могут обернуться потерей пенсии

Существует три сценария, которые могут привести к потере пенсий для россиян. Эти ситуации связаны с регистрацией и документами и заканчиваются приостановкой пенсионных выплат, рассказала в беседе с агентством «Прайм» замглавы Высшей школы экономики РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

«Первый риск касается получения пенсии по доверенности. Если срок ее действия истек, Соцфонд РФ может приостановить выплаты. Второй случай — отмена региональных надбавок при смене прописки», — предупредила специалист. По ее словам, если человек переезжает в другой субъект РФ, тогда суммы выплат могут пересмотреть или отменить.

Еще одно правило касается людей, у которых нет постоянной регистрации. Если они получают социальную пенсию, им необходимо каждый год подтверждать, что они постоянно проживают на территории страны. Для этого им нужно подавать заявление в Соцфонд. Если же они получают страховую пенсию по старости, это подтверждение не требуется, заключила Коваленко.

По итогам апреля 2026 года средний размер пенсии в России достиг почти 25,4 тысячи рублей.