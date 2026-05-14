Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:54, 14 мая 2026Экономика

Три сценария обернутся потерей пенсии для россиян

Коваленко: Ситуации с документами и регистрацией могут обернуться потерей пенсии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Существует три сценария, которые могут привести к потере пенсий для россиян. Эти ситуации связаны с регистрацией и документами и заканчиваются приостановкой пенсионных выплат, рассказала в беседе с агентством «Прайм» замглавы Высшей школы экономики РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

«Первый риск касается получения пенсии по доверенности. Если срок ее действия истек, Соцфонд РФ может приостановить выплаты. Второй случай — отмена региональных надбавок при смене прописки», — предупредила специалист. По ее словам, если человек переезжает в другой субъект РФ, тогда суммы выплат могут пересмотреть или отменить.

Еще одно правило касается людей, у которых нет постоянной регистрации. Если они получают социальную пенсию, им необходимо каждый год подтверждать, что они постоянно проживают на территории страны. Для этого им нужно подавать заявление в Соцфонд. Если же они получают страховую пенсию по старости, это подтверждение не требуется, заключила Коваленко.

По итогам апреля 2026 года средний размер пенсии в России достиг почти 25,4 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok