Трамп рассказал об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом

Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с президентом Турции Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп рассказал, как прошла его беседа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом собщает РИА Новости.

Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом и напомнил, что между двумя лидерами установились хорошие отношения.

До этого в канцелярии Эрдогана по итогам разговора сообщали, что главы стран обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который запланирован на июль. В ходе переговоров турецкий президент также назвал позитивным событием решение о продлении перемирия США с Ираном.

Ранее власти Турции предложили НАТО построить военный нефтепровод для снабжения ресурсами стран восточного фланга Альянса и снижения зависимости от ситуации в Ормузском проливе. Инициатива стала одной из пунктов пакета мер, находящегося на стадии утверждения в альянсе.

