07:17, 21 мая 2026

Полиция задержала избившего подростков в Новосибирске россиянина

В Новосибирске задержали избившего школьников 48-летнего мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Новосибирске задержали 48-летнего россиянина, обвиняемого в избиении двух подростков. Об этом «Ленте.ру »сообщили в региональном управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Из-за рукоприкладства подвергшийся избиению 15-летний подросток оказался в больнице с несколькими травмами. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Отмечается, что расследование находится на контроле местной прокуратуры.

18 мая в Заельцовском районе 15-летний мальчик и его друг качались на качелях, находившихся на одном из верхних этажей дома. Мужчине не понравился шум, он стал ругать детей, те извинились и попытались уйти. Но агрессор встретил их в подъезде и принялся бить. Вскоре после случившегося в СК организовали проверку.

