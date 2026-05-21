Названы самые продуктивные категории россиян

Большинство россиян (56 процентов) высоко оценивают свою продуктивность на работе. Самые продуктивные категории граждан назвали по итогам опроса аналитики hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы (63 процента респондентов в возрасте 35 лет и более), в то время как среди молодежи 18-24 лет в своей эффективности на работе убеждены лишь 46 процентов опрошенных.

Чаще других свою продуктивность оценивают как высокую респонденты, занимающие топовые должности, а именно директора бизнес-подразделений (76 процентов), руководители отделов (74 процента) и топ-менеджеры (71 процент), чуть реже — линейные управленцы (58 процентов). Замыкают рейтинг младшие специалисты (49 процентов) и начинающие сотрудники (42 процента).

«Работники осознают, что их личная отдача напрямую влияет на бизнес-показатели компании — так считают 78 процентов опрошенных. В профессиональном разрезе лидируют HR-специалисты (90 процентов) и юристы (88 процентов), в то время как среди рабочего персонала этот показатель составляет лишь 65 процентов. Понимание значимости своего труда является важным инструментом для роста производительности, а также снижения текучести кадров и защиты сотрудников от профессионального выгорания», — заявила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Как показал опрос Русской Школы Управления, с выгоранием к концу года столкнулся почти каждый второй работающий гражданин. О наличии симптомов, указывающих на выгорание, рассказали 48 процентов респондентов. Из них сильную усталость, которая не уходит после отдыха, обнаружили у себя 68 процентов опрошенных. Вторую строчку по популярности заняли перенапряжение и стресс (62 процента), третью — раздражительность (55 процентов).