Шеремет: Зеленский пытается отвлечь украинцев от коррупции и провалов ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский, угрожая России новыми дальнобойными ударами по мирным городам, пытается отвлечь внимание своих граждан, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев хочет сместить фокус украинцев от провалов на фронте и во внутренней политике, в том числе и от скандала в окружении главы государства.

«Пытается отвлечь общественность от очередного коррупционного скандала в своем окружении, провальной мобилизации ненавидящего его населения, разорванной в клочья украинской экономики в обманутой Западом и цинично преданной им стране», — перечислил Шеремет. Он высказал мнение, что у Зеленского все признаки «задурманенного сознания».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, коррупционный скандал на Украине стал борьбой за контроль над страной.