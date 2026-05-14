Стало известно о «поставленном на шпагат» Зеленском из-за ареста серого кардинала Украины

Мирошник: Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста Ермака

Украинского лидера Владимира Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста по коррупционному делу бывшего главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире на канале «Соловьев LIVE».

«Это борьба за контроль над Украиной, контроль за ее управлением, финансовыми потоками и отмывочной машиной под названием "Украина" для целого ряда международных структур или целых отдельных государств. Зеленского поставили на шпагат, по сути дела», — сказал он.

По словам Мирошника, Ермак как человек никому не интересен, «несмотря на то что он напыщенный, великий».

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича. Бывший чиновник уже фигурировал в материалах следствия по делу Миндича под прозвищем Али-Баба, что стало причиной его ухода с поста главы ОП в ноябре 2025 года.