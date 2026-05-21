Дудь пожаловался на финансовые проблемы

Журналист Юрий Дудь заявил, что столкнулся с кассовым разрывом в 2024 году

Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался на финансовые проблемы в 2024 году. Подробности он раскрыл в интервью с блогером Сергеем Косенко, доступном на YouTube.

«У меня был там один кассовый разрыв года полтора назад. Это очень неприятно», — сказал журналист, отвечая на вопрос Косенко о том, были ли у него в последний год финансовые трудности.

Другие подробности Дудь не раскрыл.

Ранее журналист ответил на вопрос о спонсорах. Он заявил, что зарабатывает только благодаря рекламным интеграциям в роликах на YouTube.

До этого Дудь назвал себя пророссийским человеком. Он добавил, что, по его мнению, под это понятие попадают люди, которые придерживаются оппозиционных действующей российской политике взглядов.

