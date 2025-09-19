Блогер Юрий Дудь назвал себя пророссийским человеком

Блогер и журналист Юрий Дудь (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Европе, назвал себя пророссийским человеком. Такое заявление он сделал в беседе с рэпером Альбертом Васильевым (Kyivstoner), запись доступна на YouTube.

Kyivstoner в ходе разговора отметил, что в Европе почти не встречал пророссийски настроенных людей. «Меня триггернуло на слове "пророссийский". Я — пророссийский человек, если что», — отреагировал Дудь. При этом блогер заявил, что в его понимании быть за Россию означает придерживаться оппозиционных взглядов и, в частности выступать против спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Дудь не признал вину по уголовному делу, возбужденному против него за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. По версии следствия, не позднее 19 мая журналист уклонился от исполнения обязанностей иноагента, другие подробности не приводятся.

Кроме того, блогера объявили в международный розыск. Такое решение было принято после заочного ареста Дудя по делу об уклонении от обязанностей иноагента.