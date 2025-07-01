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15:14, 1 июля 2025Силовые структуры

В СК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Дудя

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении Юрия Дудя
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дела в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дудь проходит подозреваемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Решается вопрос об объявлении его в розыск.

По версии следствия, не позднее 19 мая журналист уклонился от исполнения обязанностей иностранного агента. Других подробностей в ведомстве не раскрывают.

30 июня о возбуждении дела в отношении популярного интервьюера сообщал Telegram-канал SHOT. Этот процесс инициировала прокуратура Москвы.

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