В СК подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Дудя

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении Юрия Дудя

В Москве следователи возбудили уголовное дела в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дудь проходит подозреваемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Решается вопрос об объявлении его в розыск.

По версии следствия, не позднее 19 мая журналист уклонился от исполнения обязанностей иностранного агента. Других подробностей в ведомстве не раскрывают.

30 июня о возбуждении дела в отношении популярного интервьюера сообщал Telegram-канал SHOT. Этот процесс инициировала прокуратура Москвы.

