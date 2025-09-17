Силовые структуры
Дудь отказался признать вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журналист Юрий Дудь, признанный в России иноагентом, не признает свою вину по уголовному делу, возбужденному против него за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

«Вину [по существу предъявленных заочно обвинений] Дудь Юрий Александрович не признает», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Дудь проходит подозреваемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Официального подтверждения этой информации пока нет.

