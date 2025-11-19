Интернет и СМИ
Дудь ответил на вопрос о своих спонсорах

Блогер Юрий Дудь заявил об отсутствии спонсоров и заработке благодаря рекламе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что у него нет спонсоров. В интервью с рэпером Птахой (настоящее имя — Давид Нуриев), запись которого доступна на YouTube, Дудь заверил, что зарабатывает только благодаря рекламе.

Птаха во время интервью предположил, что у блогера есть спонсоры. Дудь в ответ указал, что спонсорами его канала выступают рекламодатели.

«У нас рекламная интеграция в каждом выпуске. И монетизация», — пояснил блогер. Он также отметил, что ему удается «худо-бедно» зарабатывать на YouTube, несмотря на то, что в последнее время с заработком на платформе появились сложности.

14 ноября мировой судья в Москве вынес Дудю заочный приговор за уклонение от обязанностей иноагента. Блогеру назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев.

Перед этим стало известно, что блогера могут проверить на предмет госизмены. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

