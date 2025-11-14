Силовые структуры
16:38, 14 ноября 2025

Юрия Дудя приговорили в России

Суд заочно приговорил Юрия Дудя к колонии за уклонение от обязанностей иноагента
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мировой судья судебного участка Басманного района Москвы приговорил блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) к колонии общего режима за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Блогеру заочно назначили наказание в виде лишения свободы на год и десять месяцев. Такой срок запрашивало обвинение. Адвокат Дудя настаивал на прекращении дела по малозначительности.

Следствие установило, что блогер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение материалов в интернете без маркировки.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 8 годам колонии.

